Проблема не генерация, а сети. Ситуация со светом в Киеве самая сложная

В Киеве ситуация со светом самая плохая из всей Украины. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

Как рассказал Коваленко, в Киеве есть районы, которые получают свет около 5 часов в сутки, есть такие, которые со светом 2-3 часа в сутки, а некоторые районы вообще без света последнего российского обстрела.

"Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования... Ключевая проблема в Киеве - не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования - ноль ", – объяснил он.

Гендиректор YASNO отметил, что ситуацию усложняет и то, что электросети Киева "не линейны и не всегда логичны" с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", - отметил Коваленко.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением электросетей, а также над новыми схемами запитки. Однако ситуация может усугубиться в случае новых российских атак.

"Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема запитки заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", - добавил гендиректор YASNO.