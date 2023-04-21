Визит генсека НАТО в Киев и новый пакет помощи от Эстонии: новости за 20 апреля

Война России против Украины: последние новости

Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл с визитом в Киев. Он был замечен на Михайловской площади в центре столицы. Генсек НАТО почтил память погибших украинских военных.

Позже Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вступление нашей страны в Альянс и предстоящее заседание "Рамштайна".

"Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений", - отметил президент.

Столтенберг отметил, что НАТО будут продолжать укреплять вооруженные силы Украины. Альянс будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.

Также он подчеркнул, что место Украины по праву в НАТО.

К тому же Столтенберг добавил, что нужно сделать все, чтобы Россия больше никогда не воевала с Украиной.

Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра.

Кроме того, Эстония передаст вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Снаряды являются вкладом Эстонии в собственную инициативу ЕС по совместному отправлению в Украину одного миллиона снарядов.

"Завтра на "Рамштайне" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур.

Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2

Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Как передает местное радио, с таким заявлением выступили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами к 100 подержанным машинам Leopard 1", - заявил Расмуссен.

В свою очередь Поульсен отметил, что эти 14 Leopard 2 будут доставлены в Украину в начале 2024 года.

"Это - не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", - добавил он.

Поульсен выразил надежду, что к концу 2023 года по крайней мере 80 танков Leopard 1 попадут в Украину.

Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера"

Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК "Вагнера".

Кроме этого, Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Правительство Швейцарии также ввело запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.

"Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов", - говорится в сообщении.

Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Белоруссии

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

99 членов Сейма проголосовали за принятие закона без поправок, предложенных президентом, семеро проголосовали против и двое воздержались.

Согласно окончательно утвержденному закону об ограничительных мерах, со 2 мая этого года до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничено получение литовских виз, статуса электронного резидента. При этом для них будет введен запрет на ввоз украинских гривен.

Граждане России столкнутся с дополнительными трудностями при въезде в Литву и при приобретении недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не будут принимать.

Принятый закон также приостанавливает прием заявлений на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником в выдаче визы выступает Министерство иностранных дел Литвы. Это позволит въезжать в Литву лицам, преследуемым московским и минским режимами.

Киев расторг договор аренды земли с посольством России

Киевский городской совет расторг договор с посольством Российской Федерации по аренде земли. Также обратилась в Кабмин о возвращении имущества дипломатического учреждения.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", - сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.