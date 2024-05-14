ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Украина, Вторник 14 мая 2024 14:56
UA EN RU
Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации Фото: Кабмин изменил порядок бронирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

По его данным, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.

Перечень таких предприятий утверждается Минэнерго, сообщил Мельничук.

Бронирование от мобилизации

Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Кабмин до 17 мая должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

Ранее Кабмин изменил порядок бронирования и передал согласование списков военнообязанных от Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерству обороны. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию