В парламенте Грузии проголосовали за скандальный проект об "иноагентах". Сейчас в столице страны, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

Известно, что в Тбилиси, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения протестующих против скандального закона с силовиками. Сообщается, что есть задержанные.

На улицы вышли многие студенты и представители разных движений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Не лучше была и ситуация в самих стенах парламента, где на фоне планов правящей партии принять соответствующий законопроект начались массовые столкновения между депутатами.

В конце концов даже несмотря на коллективные попытки делегатов от США и ЕС, в парламенте Грузии проголосовали за принятие скандального законопроекта 84 голосами "за" и 30 голосами "против".

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе на встрече с представителем Госдепа США Джеймсом О'Браеном объяснил необходимость принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и заявил о готовности углублять отношения с США "на справедливых условиях".

Стоит отметить, что правильность таких действий активно настаивали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел назвать попытки западных делегатов с руководством Грузии - "давлением".