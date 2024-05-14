Часть Украины накроют дожди с грозами: синоптик дала прогноз на завтра
В среду, 15 мая, часть Украины накроют дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.
Завтра в Украине днем ожидается +13 +16, а на Закарпатье +17 +20 градусов.
"Заморозков уже не будет, а с 16-го мая столбики термометров постепенно будут карабкаться вверх и додряпаются к концу недели наконец до 18-23 градусов тепла", - сообщила она.
По данным синоптика, в среду дожди, возможно с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесской области), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории - без осадков.
Завтра на востоке Украины и на Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
В большинстве областей ветер будет умеренным.
Погода в Киеве
В Киеве завтра будет без существенных осадков. Ночью +4 +6 градусов, а днем +13 +14 градусов.
Погода на этой неделе
В течение всей текущей недели в Украине будет дождливая погода. Осадки ожидаются по всей территории страны, однако распределение их будет неравномерным. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.
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