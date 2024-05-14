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Часть Украины накроют дожди с грозами: синоптик дала прогноз на завтра

Вторник 14 мая 2024 13:11
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Часть Украины накроют дожди с грозами: синоптик дала прогноз на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 мая, часть Украины накроют дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

Завтра в Украине днем ожидается +13 +16, а на Закарпатье +17 +20 градусов.

"Заморозков уже не будет, а с 16-го мая столбики термометров постепенно будут карабкаться вверх и додряпаются к концу недели наконец до 18-23 градусов тепла", - сообщила она.

По данным синоптика, в среду дожди, возможно с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесской области), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории - без осадков.

Завтра на востоке Украины и на Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В большинстве областей ветер будет умеренным.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет без существенных осадков. Ночью +4 +6 градусов, а днем +13 +14 градусов.

Погода на этой неделе

В течение всей текущей недели в Украине будет дождливая погода. Осадки ожидаются по всей территории страны, однако распределение их будет неравномерным. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.

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