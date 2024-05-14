ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум

Украина, Вторник 14 мая 2024 15:44
UA EN RU
НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6799 гривен за 1 доллар (+0,0603 грн).

НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,8305 гривен за 1 евро (+0,0810 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 10 мая - 42,8148 грн/евро.

НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 6 копеек до 39,64-39,66 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 40,05 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, текущая неделя может оказаться достаточно интересной, учитывая дальнейшие шаги НБУ по либерализации рынка и мягкой девальвации гривны.

По его словам, валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 39-41 грн/доллар.

Банкир прогнозирует, что средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит