В Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться
В Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.
"По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне. Хотя еще в прошлом году речь шла о 5-километровой зоне", - заявил Артюх.
Отвечая на вопрос, распространяется ли 10-километровая зона для всех территориальных приграничных общин, Артюх отметил, что в прошлом году была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны, в которую входило 115 населенных пунктов.
"И мы осуществляли эту работу постоянно. На сегодняшний день более 12, 5 тысяч населения эвакуировано, из них около 2000 детей", - сказал он.
Ситуация в районе Белополья
Что касается Белополья, то, как отметил начальник Сумской ОВА, за последний месяц, а особенно неделю, врагом было нанесено очень много ударов с РСЗО, артиллерии, минометов, КАБ-ами.
"Вся инфраструктура уничтожается, основные службы социальные и аварийно-спасательные находятся в непосредственной близости", - информирует Артюх.
Он подчеркнул, что именно поэтому на Совете обороны области было принято решение о рекомендациях населению этой общины об эвакуации.
"Были проведены подготовительные мероприятия и сегодня процесс пошел в плановом порядке. 28 человек сейчас выехали, среди них 6 детей. Им оказывается необходимая помощь", - сказал начальник Сумской ОВА.
Риск наступления РФ на Сумскую область
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию NYT заявил, что после атак на Харьковском направлении оккупанты нанесут мощный удар в направлении Сум.
Кроме того, по его словам, захватчики планировали в Сумской области операцию , похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области.
Как заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Северск" Вадим Мысник, в Сумской области готовы давать отпор в случае попыток атак оккупантов.
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