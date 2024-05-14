В Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться

В Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне. Хотя еще в прошлом году речь шла о 5-километровой зоне", - заявил Артюх.

Отвечая на вопрос, распространяется ли 10-километровая зона для всех территориальных приграничных общин, Артюх отметил, что в прошлом году была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны, в которую входило 115 населенных пунктов.

"И мы осуществляли эту работу постоянно. На сегодняшний день более 12, 5 тысяч населения эвакуировано, из них около 2000 детей", - сказал он.

Ситуация в районе Белополья

Что касается Белополья, то, как отметил начальник Сумской ОВА, за последний месяц, а особенно неделю, врагом было нанесено очень много ударов с РСЗО, артиллерии, минометов, КАБ-ами.

"Вся инфраструктура уничтожается, основные службы социальные и аварийно-спасательные находятся в непосредственной близости", - информирует Артюх.

Он подчеркнул, что именно поэтому на Совете обороны области было принято решение о рекомендациях населению этой общины об эвакуации.

"Были проведены подготовительные мероприятия и сегодня процесс пошел в плановом порядке. 28 человек сейчас выехали, среди них 6 детей. Им оказывается необходимая помощь", - сказал начальник Сумской ОВА.