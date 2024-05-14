Блинкен прибыл в Киев: Reuters раскрыло подробности визита
Утром во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Целью визита является демонстрация солидарности в контексте последних пакетов военной помощи для нужд ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство напомнило, что этот визит стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.
Визит должен продемонстрировать солидарность США с Украиной, Силы обороны которой пытаются отразить наступление россиян и массированные бомбардировки на северо-восточной границе с РФ в Харьковской области.
Американский чиновник из делегации, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, отметил, что Блинкен прибыл в Киев поездом рано утром и надеется "послать сильный сигнал спокойствия украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".
"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.
Он добавил, что одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ПТРК, и системы ПВО, уже поступают в Вооруженные силы Украины.
Тем временем сам Блинкен прокомментировал свой визит в соцсети Х.
"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - написал госсекретарь США.
I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024
Военная помощь США
Последний раз Энтони Блинкен посетил Украину в сентябре прошлого года. Тогда чиновник провел встречи с политическим руководством государства.
На прошлой неделе США выделили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и прочее.
В Белом доме уже анонсировали новый пакет помощи для Украины.
Экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что летом США передадут Украине более дальнобойное оружие.
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