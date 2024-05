Блинкен прибыл в Киев: Reuters раскрыло подробности визита

Агентство напомнило, что этот визит стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

Визит должен продемонстрировать солидарность США с Украиной, Силы обороны которой пытаются отразить наступление россиян и массированные бомбардировки на северо-восточной границе с РФ в Харьковской области.

Американский чиновник из делегации, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, отметил, что Блинкен прибыл в Киев поездом рано утром и надеется "послать сильный сигнал спокойствия украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.

Он добавил, что одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ПТРК, и системы ПВО, уже поступают в Вооруженные силы Украины.

Тем временем сам Блинкен прокомментировал свой визит в соцсети Х.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - написал госсекретарь США.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd