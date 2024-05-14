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В Испании подтвердили предстоящий визит Зеленского и назвали дату

Испания, Вторник 14 мая 2024 17:50
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В Испании подтвердили предстоящий визит Зеленского и назвали дату Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Испании Мадрид в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.

Эту информацию подтвердил Королевский дворец Испании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Планируется, что монарх проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

Однако официально неизвестно, будет ли у украинского президента другие встречи в Испании.

Правительство страны также не предоставило никаких подробностей по поводу визита Зеленского по соображениям безопасности, но ожидается, что президент Украины также подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский посетит Испанию

Напомним, вчера СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Испанией. От Испании контракт подпишет премьер-министр Педро Санчес.

Отмечается, что двустороннее соглашение по безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву с помощью поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале Сарагоси.

Пакт обязывает Испанию оказывать долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.

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