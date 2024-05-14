В Испании подтвердили предстоящий визит Зеленского и назвали дату

Президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Испании Мадрид в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.

Эту информацию подтвердил Королевский дворец Испании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press .

Планируется, что монарх проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

Однако официально неизвестно, будет ли у украинского президента другие встречи в Испании.

Правительство страны также не предоставило никаких подробностей по поводу визита Зеленского по соображениям безопасности, но ожидается, что президент Украины также подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.