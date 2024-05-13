Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ка-52

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одной такой "птички" составляет 16 миллионов долларов.

Бои за Волчанск

Бои за Волчанск в Харьковской области продолжаются. По словам главы ОВА Олега Синегубова, есть увеличение "серой" зоны и линии фронта, потому что враг пытается растянуть оборону ВСУ. Также появилась информация, что оккупанты содержатся в подвалах гражданских.

Кроме того, стало известно, что на фоне наступления россиян командующего ОТГВ "Харьков" сменили. Им вместо Юрия Галушкина стал бригадный генерал Михаил Драпатый. О том, что происходит в Волчанске и близ города - подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина по ссылке.

Новые атаки СБУ на территории РФ

Этой ночью украинские дроны поразили нефтебазу в Белгородской области, а также ударили по подстанции в Липецкой области, которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Станова" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами. По данным источников РБК-Украина, это была операция СБУ.

На Ай-Петри прилетело по базе ПВО

Российские Telegram-каналы сообщают, что сегодня утром на горе Ай-Петри ракеты подвели российскую "секретную" военную базу ПВО. Там базировался подраздел 3-го радиочастотного полка захватчиков, чтобы контролировать небо над Крымом и Черным морем.

Есть информация, что военная часть повреждена, а командир - Александр Кулаков и еще один оккупант - ликвидированы. Окончательное количество убитых и раненых россиян уточняется.

IRIS-T для Украины

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что его страна передаст Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае.

Украина

Политика

Первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко не исключает заполнение отдельных вакантных должностей в правительстве на ближайшей пленарной неделе. Он напомнил, что у Кабмина есть несколько и.о, которые работают достаточно долгий срок. Это и Министерство молодежи и спорта Украины, и Минкульт и Минветеранов. А теперь еще вакантные добавились места после увольнения Александра Кубракова, ведь будут созданы два отдельных ведомства.

Зеленский поедет в Мадрид

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может посетить Мадрид. Ожидается, что он подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Заочный арест Гладковского

ВАКС заочно арестовал бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского по делу об обвинении его в злоупотреблениях на 17,44 млн грн. Сам Гладковский, по данным следствия, уехал за границу. Он объявлен в розыск.

Перестановки в СВР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым он уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко и назначил заместителем главы Службы внешней разведки Олега Луговского.

Курс

Доллар подешевел после трехдневного роста. Официальный курс на 14 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,6196 грн за 1 доллар (-0,1010 грн).

Погода

На завтра 14 мая в Украине прогнозируют переменную погоду. На юге ожидаются умеренные ливни, на севере, западе и в центре еще местами возможны заморозки.

Мир

Грузия

В Грузии, несмотря на протесты, Юридический комитет парламента рассмотрел и поддержал так называемый закон об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд. Финальное голосование за документ уже завтра, 14 мая.

ЕС

Европейский союз окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это означает, что беспошлинная и бесквотная торговля будет продлена еще на год.

Испания

Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена до 30 июня. По информации издания El Pais, пакет будет включать в себя танки Leopard 2, артиллерийские боеприпасы большого калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии.

Ирландия

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев. Это касается и украинцев. Их сейчас в стране более 100 тысяч.

Германия

В немецком правительстве отклонили возможность создания над Украиной бесполетной зоны, которую могли бы ввести союзники из НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Штеффен Гебештрайт. По его мнению, новые запросы внутри страны по поводу закрытия неба над Украиной также будут отклоняться.