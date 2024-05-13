Курс доллара снизился после трехдневного роста
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6196 гривен за 1 доллар (-0,1010 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,7495 гривен за 1 евро (-0,0653 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 39,66-39,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился -39,95 грн/доллар.
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, можно выделить два возможных сценария дальнейшей девальвации гривны.
При первом сценарии в мае официальный курс достигнет 40 грн/доллар.
При втором сценарии валютные колебания будут в пределах 39-40 грн/доллар. Однако в июне девальвация будет на уровне апреля - до 1-1,3%.