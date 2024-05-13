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Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев. Это касается и украинцев

Европа, Понедельник 13 мая 2024 15:03
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Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев. Это касается и украинцев Фото: премьер-министр Ирландии Саймон Харрис (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ирландия рассматривает возможность сокращения господдержки беженцев. Это касается и украинцев, прибывших в страну после масштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, ссылаясь на премьер-министра страны Саймона Харриса, таким образом руководство страны хочет "привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами".

"Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно привносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом смысле", - сказал он.

Он отметил, что нужно обратить внимание на стабильность благосостояния.

"Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус (беженца, - ред), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все на работе работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах", - уточнил он.

Харрис, в частности, сказал, что должен быть последовательный подход к людям, приехавшим из Украины, и что поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

Украинские беженцы в Ирландии

По данным The Guardian, чуть более 100 тысяч украинцев выехали в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года.

Отметим, РБК-Украина уже писало о том, что в Ирландии хотят изменить поддержку беженцев из Украины. Так, в марте правительство Ирландии снизило размер выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до того же уровня, что и для искателей убежища - 38,80 евро в неделю.

Новоприбывшие украинские беженцы теперь могут жить всего 90 дней в государственном жилье.

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