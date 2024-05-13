Правительство Германии отвергло идею по закрытию части неба над Украиной
Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил свое решение по этому вопросу.
"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что, то же самое относится к различным просьбам, которые звучат сейчас", - заявил он.
Закрытие неба над Украиной
Представители нескольких немецких политических партий предложили идею, что Польша и Румыния могли бы закрыть небо над западной Украиной, чтобы создать 70-километровую безопасную зону и сбивать дроны.
Российские войска продолжают атаковать Украину, вынуждая украинских дипломатов обращаться за помощью к своим союзникам. Одним из ключевых требований является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять баллистическим ракетам.
Украина особенно заинтересована в системах Patriot, но только Германия согласилась предоставить одну систему. Киев рассчитывает на поставку не менее семи систем Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.