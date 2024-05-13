Правительство Германии отвергло идею по закрытию части неба над Украиной

Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил свое решение по этому вопросу. "Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что, то же самое относится к различным просьбам, которые звучат сейчас", - заявил он.