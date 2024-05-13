Волчанск на карте боевых действий. Что происходит в городе

На севере Харьковской области российские войска на прошлой неделе пересекли границу и совершили более трех десятков атак. В настоящее время бои ведутся за город Волчанск, который находится под постоянным огнем.

Детальнее о том, что происходит в Волчанске и вблизи города - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Бои за Волчанск: что происходит, ситуация в городе

По официальной информации от Генштаба, сейчас продолжаются бои за город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские войска потеряли в сутки более 100 оккупантов. В настоящее время, констатируют в Генштабе, агрессор имеет тактический успех. Украина же спланировала меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону.

"Город держим, за него ведутся бои. Сейчас город под контролем ВСУ", - заявил начальник Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили и добавил, что в городе остается 300-400 жителей.

Отметим, что по словам местных властей город находится всего в 4 км от границы с РФ. В то время как на карте это расстояние может варьироваться от 6 до 10 км в зависимости от направления.

Фото: в непосредственной близости от Волчанска расположена граница с Россией (deepstate)

"Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огненное поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов", - сообщает Генштаб.

Параллельно путинские войска продолжают бить по городу. Так, вчера, 12 мая в результате серии массированных обстрелов разного вида вооружения были повреждены частные дома. Пострадали семь человек. Эвакуация продолжается.

В свою очередь, в Институте изучения войны ISW считают, что российское наступление на Волчанск в значительной степени является следствием политики Запада, согласно которой украинские силы не могут использовать предоставленные союзниками системы для ударов по законным военным целям в РФ. Поэтому россияне смогли безнаказанно сформировать у украинских границ наступательные группировки.

Фото: в ISW считают, что наступление россиян на Волчанск является результатом политики Запада (understandingwar)

Аналитики предполагают, что войска РФ пытаются окружить Волчанск, поскольку приближаются к самому городу через Бугроватку, Старицу и Избицкое на запад по дороге С-210817 и через Волчанские Хутора с востока по дороге О-210825. В ISW добавляют, что захват оккупантами любого из этих населенных пунктов перерезал бы указанные пути сообщения с Волчанском. Путинские войска также все чаще обстреливают мосты через близлежащие водоемы, чтобы изолировать украинскую оборону города от других районов.

Где еще атакуют россияне

Всего с начала наступления на Харьковском направлении и до воскресенья, 12 мая враг совершил 31 атаку. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугроватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются. В целом в Генштабе называют оперативную обстановку на Харьковском направлении сложной и динамично меняющейся.

В то же время аналитики DeepState пишут, что РФ якобы удалось оккупировать села Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Фото: россияне, вероятно, оккупировали Мореховец, Олейниково и Зеленое (deepstatemap)

Рубежи обороны в Харьковской области: в чем проблема

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг фейки, которые распространяются по инфопространству касательно оборонных рубежей на Харьковском направлении. Он отметил, что по самой линии границы фортификации построить было невозможно, ведь тогда бы привлеченные к работам были под плотным вражеским огнем.

"Строить оборонительные рубежи на полосе границы - невозможно, потому что техника и инженеры просто уничтожались врагом, учитывая расстояние до россиян", - сказал Коваленко.

Зато, по его словам, в Харьковской области выстроены несколько линий обороны и они надежны.

"Продолжаются бои за Волчанск, но это приграничье. И надо различать действие врага в пограничной полосе и в направлении Харькова", - отметил Коваленко, добавив, что цель врага сковывать ВСУ на этом направлении, заставить командование перебросить часть сил с востока.

Кроме того, в Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто". Как сказал начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили, ситуация сложна тем, что город находится очень близко к границе.

На вопрос о том, что делалось раньше, до самого наступления российских сил, в ГВА говорят, что "возможно строительство не было столь плотным".

"Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне тяжело строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах.