ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дроны СБУ поразили НПЗ и электроподстанцию в двух областях России, - источники

Понедельник 13 мая 2024 11:23
UA EN RU
Дроны СБУ поразили НПЗ и электроподстанцию в двух областях России, - источники Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Этой ночью дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ. В результате атаки горела на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле города Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.

Об этом рассказали источники РБК-Украина.

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.

Атаки на НПЗ

По информации источников РБК-Украина, вечером 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Этот завод принадлежит компании "Лукойл".

В ночь на 12 мая ГУР атаковало три военных объекта на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Война России против Украины
NEWS
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит