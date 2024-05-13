Дроны СБУ поразили НПЗ и электроподстанцию в двух областях России, - источники
Этой ночью дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ. В результате атаки горела на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле города Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.
Об этом рассказали источники РБК-Украина.
Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.
"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.
Атаки на НПЗ
По информации источников РБК-Украина, вечером 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Этот завод принадлежит компании "Лукойл".
В ночь на 12 мая ГУР атаковало три военных объекта на территории России.
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