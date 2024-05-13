Зеленский провел перестановки в Службе внешней разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы .

Согласно первому указу, президент уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

При этом вторым указом Зеленский назначил Олега Луговского заместителем главы Службы внешней разведки.

Что известно об Алексеенко

Андрей Алексеенко родился в 1963 году в Черниговской области. Окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко. После этого работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел Украины.

27 ноября 2017 года Алексеенко указом президента был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки.

С 16 марта по 11 июня 2019 года исполнял обязанности главы Службы внешней разведки.

При этом о Луговском информации в открытом доступе нет.