ЕС продлил "торговый безвиз" с Украиной еще на год, - Шмыгаль
Европейский союз окончательно одобрил продление "торгового безвиза" с Украиной еще на год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.
"Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", - добавил премьер.
Автономные торговые меры ЕС в отношении Украины будут действовать до 5 июня 2025 года.
"Торговый безвиз"
Напомним, ЕС ввел автономные меры по торговле с Украиной 4 июня 2022 года, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.
В мае 2023 года Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.
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