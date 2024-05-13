Умеренные ливни и заморозки: прогноз погоды в Украине на завтра

Во вторник, 14 мая, в Украине будет переменчивая погода. На юге ожидаются умеренные ливни, а в центре - заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

"Во вторник в Украине будет интересная неординарная погода. Потому что самой холодной частью неожиданно завтра окажется южная, там максимальная температура воздуха едва достигнет днем +10+14 градусов", - заявила она.

По прогнозу синоптика, завтра теплее всего будет на западе Украины, ожидается +15 +22 градуса. При этом на востоке будет +13 +17 градусов, а в центральных областях - +12 +15. На севере Украины в течение дня предполагается +11 +14 градусов.

Ближайшей ночью в Украине будет холодно, всего +3 +7 градусов. На севере, западе и в центре еще местами возможны заморозки.

"В большинстве областей Украины 14 мая осадков не предвидится и дневное солнышко хоть как-то компенсирует ночной холод. Однако завтра в холодной южной части пройдут дожди из-за наличия небольшого циклончика", - отметила Диденко.

В Херсонской области и в Приазовье возможны умеренные ливни.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник, 14 мая, без осадков. Температура воздуха ночью будет +3 +5 градусов, а днем около +12 градусов.