Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2, - El Pais
Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена к 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Источники издания говорят, что пакет помощи будет включать:
- артиллерийские боеприпасы крупного калибра,
- легкие и тяжелые пулеметы,
- защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
- бронированные машины пехоты,
- противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
- первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.
В свою очередь, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.
По словам источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.
Источники издания заявляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".
Помощь Украине от Испании
Испания оказывает Украине значительную помощь с начала российского вторжения в 2022 году. Так, Мадрид предоставил Киеву военную помощь на сумму более 300 млн евро, включая оружие и боеприпасы, средства связи и разведки, медицинское оборудование.
Испания также обучает украинских военных работе с испанским вооружением.
В январе стало известно, что Испания решила переоборудовать бронированные санитарные автомобили и передать их Украине в качестве помощи.
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