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Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2, - El Pais

Понедельник 13 мая 2024 14:46
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Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2, - El Pais Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена к 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Источники издания говорят, что пакет помощи будет включать:

  • артиллерийские боеприпасы крупного калибра,
  • легкие и тяжелые пулеметы,
  • защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
  • бронированные машины пехоты,
  • противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
  • первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.

В свою очередь, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По словам источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания заявляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".

Помощь Украине от Испании

Испания оказывает Украине значительную помощь с начала российского вторжения в 2022 году. Так, Мадрид предоставил Киеву военную помощь на сумму более 300 млн евро, включая оружие и боеприпасы, средства связи и разведки, медицинское оборудование.

Испания также обучает украинских военных работе с испанским вооружением.

В январе стало известно, что Испания решила переоборудовать бронированные санитарные автомобили и передать их Украине в качестве помощи.

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