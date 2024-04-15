Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Новый командующий ОК "Запад"

Командующим войсками оперативного командования (ОК) "Запад" назначили 54-летнего бригадного генерала Владимира Шведюка. Ранее он служил в силах территориальной обороны. Больше о новом командующем - читайте в материале РБК-Украина.

ДРГ в Сумской области

Враждеская ДРГ пыталась зайти в Украину с территории России. Как сообщили в ГПСУ, диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение. Противник еще пытался вести стрелковый бой, но в итоге отступил.

Атака на Полтаву

В Полтаве днем раздался взрыв во время воздушной тревоги. В ОВА подтвердили и сообщили об атаке россиян на город, но подробности пока не привели.

Интервью секретаря СНБО

Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко дал интервью The Economist. Во время которого предостерег от идей некоторых политиков относительно уступок Украиной территорий в обмен на "мир", поскольку это означало бы жестокое предательство украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией.

Также он назвал условия для переворота против Путина и объяснил, что если Запад не прекратит тянуть с помощью украинцев, ему придется потом платить больше, причем собственными жизнями.

Удар по Крыму

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили о том, что наши защитники нанесли ракетный удар по командному пункту россиян в Крыму, где находились высокопоставленные офицеры РФ.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря СНБО. Вместо него, согласно подписанному указу, этот пост занимает Андрей Кононенко.

Новый заместитель руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Николая Точицкого на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Дело одесского экс-военного Борисова

Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования производства против незаконного обогащения бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Следователи установили факты приобретения членами семьи Борисова дорогих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу. А также факты покупки элитной недвижимости за границей на сумму более 190 миллионов гривен.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Граница

Польские фермеры продолжают блокировать движение по трем пунктам пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Совокупно на этих направлениях в очереди на территории Польши всего находится более 600 грузовиков.

Цены

В течение марта средние цены на продукты питания в Украине упали. По данным Госстата, гречневая крупа подешевевела до 27,4 грн, свинина подешевела до 177,1 грн за килограмм. Больше всего упали в цене яйца - на 16,3% до 41,5 гривны за десяток.

Курс

Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум. Официальный курс на 16 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,5737 грн за 1 доллар (+0,1747 грн).

Погода

16 апреля погода в Украине продолжит ухудшаться. Синоптики прогнозируют дожди почти во всех регионах, местами будет шквальный ветер.

Мир

Израиль скоро определится с ответом Ирана

По словам спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера, которого цитирует ABC News, израильское правительство изучает "широкий спектр вариантов" относительно ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 14 апреля или же в ближайшее время.

Между тем, издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и западных чиновников пишет, что Израиль быстро отреагирует на атаки Ирана уже в понедельник.

Норвегия обещает значительное количество F-16

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой заявил, что коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" F-16. Некоторые самолеты будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить по линии фронта.

В Сенате США заявили о "консенсусе" по помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден и представители Конгресса США "достигли консенсуса" по помощи для Украины и Израиля, заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он выразил надежду, что на этой неделе можно "что-то сделать, чтобы помочь обеим странам".

Макрон предлагает "мировое перемирие"

Президент Франции Эмануэль Макрон предлагает установить перемирие в основных продолжающихся в мире конфликтах на время летних Олимпийских игр в Париже и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая. Он отметил, что подразумевает и войну между Израилем и ХАМАС, войну РФ против Украины и войну в Судане.

Помощь от Нидерландов

Кабинет министров Нидерландов объявил о дополнительных средствах для Украины. В частности, на военную и гуманитарную поддержку Киева в период 2024-2026 годов будет выделено дополнительно 4,4 млрд евро.

Драка в парламенте Грузии

В Грузии на заседании юридического комитета парламента лидер партии "Граждане" Алеко Елисашвили напал на одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе. Как сообщают СМИ, последний в то время выступал с законопроектом об "иноагентах". После этого депутаты вышли из зала и продолжили драться в коридоре.

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