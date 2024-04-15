Россияне атаковали Полтаву, в городе прогремел взрыв

В Полтаве раздался взрыв. На территории региона до этого была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Суспільне Полтава ".

Стоит отметить, что военное командование Украины или же другие официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 14:12.

В том же числе тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях после 13:30 из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

В ОВА подтвердили удар

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин подтвердил информацию о взрыве и отметил, что враг атаковал город. Он призвал сохранять информационную тишину и не обнародовать никакие медиа.

Обстрелы по территории Украины

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где были сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5. Также враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Сейчас, согласно данным "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харьковской области. Там ежедневно вводят аварийные отключения, или же графики.

В то же время "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить пользование мощными энергоемкими приборами в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00.