Овощи и яйца подешевели, хлеб подорожал: как изменились цены в Украине за месяц

В течение марта средние цены на продукты питания в Украине упали на 0,2%. Больше всего всего подешевели яйца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в марте 2024 года средние цены на крупы гречневые упали на 2,2% до 27,4 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Кроме того, свинина подешевела на 1,5 до 177,1 гривен за килограмм.

Яйца подешевели на 16,3% до 41,5 гривен за десяток.

Подешевели также овощи - капуста на 5,2% до 14,0 гривен за килограмм, морковь - на 9,9% до 12,8 гривен за килограмм.

Подсолнечное масло подешевело на 1,8% до 57,3 гривен за литр, сахар - на 2,4% до 30,7 гривен за килограмм.

В то же время хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1,0% до 44,9 гривен за килограмм. Яблоки подорожали на 2,8% 23,8 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в марте 2024 года:

водка подешевела на 0,3% до 117,4 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подешевели на 0,4% до 110,0 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подешевело на 0,8% до 31,7 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,3% до 101,4 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, средние цены на продукты питания в Украине в марте 2024 года по сравнению с февралем снизились на 0,2%. За последний год продуктовая инфляция упала до минимальных 0,2%.

Отметим, за 2023 год в Украине больше всего подорожали мясо, молочные продукты, и картофель, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.