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Макрон предложил прекратить войны в мире во время Олимпиады в Париже

Париж, Понедельник 15 апреля 2024 13:08
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Макрон предложил прекратить войны в мире во время Олимпиады в Париже Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет работать над достижением прекращения огня во время предстоящих летних Олимпийских игр в Париже, что соответствует давней цели Игр - укреплению мира посредством спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться олимпийского перемирия", - сказал он.

Президент Франции отметил, что имеет в виду Ближний Восток, а также Украину и Судан.

"Президент Китая посетит Париж через несколько недель, я попрошу его помочь мне (заключить олимпийское перемирие)", - сказал Макрон.

Ожидается, что Си Цзиньпин посетит Париж в следующем месяце.

"Игры - это также время дипломатии и мира", - сказал Макрон.

Олимпиада в Париже

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции Париже.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр. Однако Владимир Путин заранее отверг эту идею.

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