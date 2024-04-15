Израиль определится с ответом Ирану в ближайшее время, - ЦАХАЛ
Правительство Израиля изучает "широкий спектр вариантов" относительно ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 15 апреля или же в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера, которого цитирует ABC News.
По словам Лернера, военные представили "широкий спектр вариантов" ответа на ракетный удар Ирана. Ответ Израиля может быть "ударом или без удара". В частности оба варианта содержат "много разных сценариев".
Он отметил, что правительство примет решение относительно дальнейших шагов сегодня, 15 апреля или в течение ближайших дней.
Ответ Ирана
Стоит добавить, что, согласно данным The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Израиль быть осторожными в ответе на недавнюю атаку, чтобы не допустить открытую войну на Ближнем Востоке, а также не втянуть в нее Штаты.
"Американские и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро отреагирует на атаки Ирана, уже в понедельник, заявили официальные лица. Но они надеются, что обе страны смогут уйти с чувством победы, что позволит им ограничить эскалацию напряженности", - добавило WSJ.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.
Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
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