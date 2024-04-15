Литвиненко резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир"
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко предостерег западных политиков в попытках навязать Украине преждевременное мирное соглашение, которое потребует от нее отказа от территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Предупреждая западных партнеров, Литвиненко подчеркнул, что "Путин лгал, лжет и будет продолжать лгать".
"Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будут убиты, еще больше брошены в подвалы", - сказал он.
Литвиненко назвал и более прагматическую причину, чтобы исключить вариант об уступках России.
"Соглашение, заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года. Российский лидер подсел на идею завоевания Украины", - говорит Литвиненко.
Он отметил, что в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо более тщательно, по всем законам "военного искусства".
Риторика Трампа по уступкам России украинских территорий
Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.
В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".
Недавно, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если мирный план Трампа по войне в Украине состоит только в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея.
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