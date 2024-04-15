Литвиненко резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир"

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко предостерег западных политиков в попытках навязать Украине преждевременное мирное соглашение, которое потребует от нее отказа от территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Предупреждая западных партнеров, Литвиненко подчеркнул, что "Путин лгал, лжет и будет продолжать лгать".

"Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будут убиты, еще больше брошены в подвалы", - сказал он.

Литвиненко назвал и более прагматическую причину, чтобы исключить вариант об уступках России.

"Соглашение, заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года. Российский лидер подсел на идею завоевания Украины", - говорит Литвиненко.

Он отметил, что в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо более тщательно, по всем законам "военного искусства".