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Литвиненко резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир"

Украина, Понедельник 15 апреля 2024 14:55
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Литвиненко резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир" Фото: секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко предостерег западных политиков в попытках навязать Украине преждевременное мирное соглашение, которое потребует от нее отказа от территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Предупреждая западных партнеров, Литвиненко подчеркнул, что "Путин лгал, лжет и будет продолжать лгать".

"Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будут убиты, еще больше брошены в подвалы", - сказал он.

Литвиненко назвал и более прагматическую причину, чтобы исключить вариант об уступках России.

"Соглашение, заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года. Российский лидер подсел на идею завоевания Украины", - говорит Литвиненко.

Он отметил, что в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо более тщательно, по всем законам "военного искусства".

Риторика Трампа по уступкам России украинских территорий

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Недавно, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если мирный план Трампа по войне в Украине состоит только в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея.

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