Пограничники отразили вражеское нападение ДРГ в Сумской области

Российская ДРГ пыталась зайти в Сумскую область с вражеской территории. Пограничники отразили нападение окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы в Telegram .

Недавно сообщалось, что три российских ДРГ пытались зайти в Сумскую область за последнюю неделю, однако пограничники их остановили.

Следует отметить, что оккупанты постоянно пытаются завести свои ДРГ на территорию Сумской области, но при данных попытках несут поражение.

"Враг еще пытался вести стрелковый бой и, наконец, отступил", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, диверсантов разоблачили охранники границы и открыли огонь на поражение.

Ситуация в Сумской области

В марте русские военные усилили обстрелы Сумской области.

На этом фоне в некоторых общинах региона начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Это касалось жителей населенных пунктов, находящихся у границы с Россией.

В частности, в Середино-Будской и Великописаревской общинах Сумской области было принято решение о принудительной эвакуации детей.

Также Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

На днях в Сумах раздались взрывы Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

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