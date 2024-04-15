НБУ повысил официальный курс доллара до очередного максимума

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5737 гривен за 1 доллар (+0,1747 грн).

Выше курс был только 15 апреля - 39,399 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,1618 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 39,59-39,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,55 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 15 по 21 апреля на валютном рынке Украины возможны колебания курса доллара. Но они не превысят 1,5-2,0%.

Как отметил банкир, ситуация на валютном рынке вряд ли удивит, ведь основные тактические и стратегические действия НБУ не изменятся, к тому же отсутствуют экономические причины для неконтролируемых (непредсказуемых) и безудержных изменений.