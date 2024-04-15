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ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму, - источник

Понедельник 15 апреля 2024 17:08
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ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму, - источник Иллюстративное фото: ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинские защитники сегодня, 15 апреля, нанесли ракетный удар по командному пункту россиян в Крыму.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, в командном пункте, который поразили украинские защитники, находились высокопоставленные российские офицеры.

Более детальной информации об атаке источник не раскрыл.

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня, 15 апреля, утром в Севастополе прогремели взрывы. Их слышали в центре города.

Во время взрывов в Севастопольской бухте подняли дымовую завесу.

Также после этого в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Россияне сразу подняли авиацию в небо, чтобы по ней не нанесли удары.

При этом движение АТЕШ писало о том, что был нанесен удар по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В одном из зданий разрушен второй этаж.

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