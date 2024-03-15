Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, руководитель "Киевского метрополитена" после скандала написал заявление об увольнении, а в ЕС саркастически поздравили Путина с победой на стартовавших сегодня "президентских выборах".

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Удар по Одессе

Российские войска сегодня атаковали Одессу ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Оккупанты коварно ударили по городу повторно, когда на место прибыли медики и спасатели, известно о десятках пострадавших, есть погибшие. Завтра в городе будет объявлен день траура.

Все подробности последствий атаки на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Атака на Калужский НПЗ

Этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти. Как сообщили источники в Силах обороны, это была операция ГУР МО.

"Выборы" в РФ. ГУР "положило" онлайн-голосование

В России сегодня стартовали так называемые "президентские выборы". Уже в первый день киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны спровоцировали сбой в онлайн-голосовании.

К слову, в сети публикуют кадры как в разных регионах РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины прибегают к массовому унижению урн для бюллетеней, их в частности обливают зеленкой, поджигают и взрывают.

Обмен телами

В Украину вернули тела 100 погибших защитников, их тела после идентификации передадут родным для захоронения, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Сырский на Авдеевском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал на Авдеевском направлении. По его словам, на этом направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

Главком сообщил, что совместно с командирами рассматривает оптимальные варианты действий ВСУ и обеспечение их боеприпасами.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО в апреле.

Глава МИД призвал удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Зеленский провел совещания с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных военных совещаний во время которых обсуждалась ситуация на фронте, а также производство дронов для будущих операций.

Брагинский увольняется

После журналистского расследования начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер метрополитена Виктор Выговский.

Сбой в Monobank

В работе Monobank произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах при входе в приложение и с транзакциями.

Новые выплаты фермерам

Кабинет министров Украины расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в общинах, где велись активные боевые действия.

Курс

Доллар снова обновил максимум. Официальный курс на 18 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,7998 грн за 1 доллар (+0,1144 грн).

Погода

На выходных погода в Украине улучшится, ожидается потепление, местами в регионах будет наблюдаться до +14 градусов.

Мир

Встреча "Веймарского треугольника"

В Берлине состоялась встреча лидеров "Веймарского треугольника" - канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском. После встречи Шольц пообещал еще больше оружия для Украины, а также сделал заявление относительно замороженных активов России.

Поляки заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией

Польские аграрии до конца марта заблокировали пункт пропуска "Хижнее" на границе со Словакией. Как утверждают фермеры, протест был начат из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу якобы заезжает агропродукция из Украины и России.

Убийство украинки в Германии

Полиция немецкого города Мангейм нашла живым младенца убитой 27-летней беженки из Украины. Сообщается, что ребенок был у двух мужчин, подозреваемых в убийстве женщины.

51-летнюю мать убитой пока так и не нашли.

Путин и обстрелы Белгорода

Российский диктатор Владимир Путин на фоне обстрелов Белгорода и российского приграничья похвастался тем, что ПВО якобы сбивает 90% ракет и снарядов.

ЕС

Президент Евросовета Шарль Мишель в саркастической форме "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой на "президентских выборах".

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся сегодня выборах. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - написал Мишель в соцсети Х.

Чехия

Премьер Чехии Петр Фиала сменил речь во время выступления перед союзниками по инициативе о закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он сделал это, узнав, что за столом также будет присутствовать премьер Словакии Роберт Фицо, опасаясь, что из-за словацкого премьера стратегически важная информация может стать известной Москве.

Португалия

К чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединяется Португалия. Согласно сообщению министерства страны, на инициативу она выделит 100 миллионов евро.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины.

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал страны Запада не бояться проводить "красные линии" для Кремля, поскольку "РФ должна быть разрушена".

Греция

Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах. Посредником выступит Чехия, которая выкупит греческое оборудование.

Литва

Литва

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подал в отставку. Он направил соответствующее заявление к премьер-министру страны Ингриде Шимоните.

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