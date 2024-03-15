"РФ должна быть разрушена". Президент Латвии призвал не бояться проводить красные линии для Кремля
Запад не должен бояться проводить красные линии для России.
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть повержена. Russia delenda est!" - заявил он.
При этом латвийский лидер подчеркнул, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона.
На днях Макрон призвал Европу более однозначно поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.
Отметим, что Ринкевичс использовал фразу Russia delenda est, которая является аналогом крылатого латинского выражения Carthago delenda est. Оно переводится как "Карфаген должен быть разрушен".
Инициатива Макрона
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.
Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.
Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.
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