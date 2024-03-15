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"РФ должна быть разрушена". Президент Латвии призвал не бояться проводить красные линии для Кремля

Пятница 15 марта 2024 12:33
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"РФ должна быть разрушена". Президент Латвии призвал не бояться проводить красные линии для Кремля Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад не должен бояться проводить красные линии для России.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть повержена. Russia delenda est!" - заявил он.

При этом латвийский лидер подчеркнул, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона.

На днях Макрон призвал Европу более однозначно поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

Отметим, что Ринкевичс использовал фразу Russia delenda est, которая является аналогом крылатого латинского выражения Carthago delenda est. Оно переводится как "Карфаген должен быть разрушен".

Инициатива Макрона

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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