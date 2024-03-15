РФ пытается прорвать оборону в полосе трех бригад. Сырский принял ряд решений под Авдеевкой

Оккупанты уже несколько суток пытаются прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад на Авдеевском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на этом направлении и принял ряд решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сырского.

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке", - рассказал он.

По его словам, совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

"Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", - констатировал генерал.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как рассказал Сырский, наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами.

"Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ", - рассказал главнокомандующий ВСУ о тактике врага.

Сырский показал фото с Авдеевского направления (t.me/osirskiy)

В этих условиях, как говорит генерал, наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления. вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.