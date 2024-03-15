Португалия выделила 100 млн евро на чешскую схему поставки боеприпасов Украине

Португалия выделила 100 млн евро на инициативу Чехии по поставке боеприпасов в Украину из стран, которые не является членами Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В министерстве обороны Португалии заявили, что инициатива направлена на быструю доставку как можно большего количества боеприпасов различных калибров, в частности 155 миллиметров.

"Использование этих боеприпасов на поле боя достигло чрезвычайно высокого уровня, что делает для Украины жизненно важным и неотложным получение дополнительных боеприпасов для ответа на продолжающиеся и более интенсивные атаки России",- говорится в заявлении ведомства,

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины заканчиваются боеприпасы в войне против вторжения России и что союзники не делают достаточно, чтобы помочь Киеву.

Инициатива Чехии

Напомним, в середине февраля 2024 г. президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. К сбору, инициированному Чехией, присоединятся 18 стран.

При этом издания Bloomberg писало, что союзники Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.