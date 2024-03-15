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Температура снизится на 3-6 градусов: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

Украина, Пятница 15 марта 2024 12:25
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Температура снизится на 3-6 градусов: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни Фото: погода в Украине 16 и 17 марта (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

На выходных погода в Украине станет теплее, местами в регионах будет наблюдаться до +14 градусов. Однако, ситуация существенно изменится уже со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Завтра температура в Украине будет достигать +9+14 градусов, только на северо-востоке +4+9 градусов. Существенные осадки маловероятны

В воскресенье почти всюду ожидается +10+14. В то же время, похолодание будет ожидаться в западных областях, до +6+9 градусов.

17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть Украины, на север и местами в центральные области.

Погода в Киеве

В Киеве 16 марта будет тепло и сухо, до +10 градусов.

17 марта в столице будет продолжаться потепление, до +12+13 градусов. Возможен дождь.

Похолодание со следующей недели

Как отмечает синоптик, с понедельника погода вернется в текущее состояние - температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

"Будет свежо, сдержанно, хотя не слишком холодно", - отметила Диденко.

Погода в марте 2024 в Украине

Как ранее рассказывал народный синоптик Владимир Деркач, с середины марта 2024 погода в Украине будет отличаться тем, чтотемпература воздуха снова опустится, появятся осадки.

Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до "минуса". Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.

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