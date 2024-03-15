Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город

Российские войска сегодня, 15 марта, атаковали Одессу ракетами. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Оккупанты коварно ударили по городу повторно, когда на место прибыли медики и спасатели, известно о десятках пострадавших, есть погибший работник ГСЧС.

При подготовке материала использовались: Telegram-канал главы Одесской ОВО Олега Кипера, Facebook-страница директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, местное издание Vgorode и ГСЧС, ОГП и Минздрава.

Что известно о последствиях атаки на Одессу - подробности читайте в материале РБК-Украина ниже.

Обновленная информация

(13:57). В Министерстве здравоохранения сообщают о более чем 30 пострадавших.

(13:50). Число погибших возросло до 8, среди них сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: количество жертв в Одессе выросло до 8 (t.me/pgo_gov_ru)

Чем и как атаковали россияне?

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 11:01. Почти сразу жители облцентра услышали первый взрыв, около 11:03. Уже в 11:04 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракеты на Одессу. После чего прогремел повторный взрыв.

Мониторинговые каналы сообщают, что при атаке российские войска использовали баллистику, которая, мол, была выпущена с территории временно оккупированного Крыма. Позже в Воздушных силах тоже сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, но с востока.

Что известно о последствиях

После ряда взрывов в Одессе местные Telegram-каналы начали писать о прилете в городе. Якобы было попадание по жилому дому. Также паблики называли цифру в десятки пострадавших.

Первый официальный комментарий властей появился в 12:03. Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал в Telegram, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы.

Позже он сообщил, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.

"Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировал Кипер.

В свою очередь директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила о ситуации в учебных заведениях.

"С детьми в учебных заведениях все ок. Держимся", - написала она в Facebook.

ГСЧС сообщило о десятках пострадавших

По информации ГСЧС, сегодня в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар.

"Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

На месте работают 50 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

Фото последствий

Фото: последствия удара по Одессе 15 марта (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Одессы

Напомним, недавно российские войска пытались атаковать Одессу управляемой авиационной ракетой, выпустив цель из самолета тактической авиации, но силам противовоздушной обороны удалось уничтожить ракету над морем.

Ранее оккупанты ударили по Одессе во время визита в город президента Владимира Зеленского. Он встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Тогда российская ракета взорвалась в 300-400 метрах от президента Украины и греческого премьера.

Как отмечали местные власти, в результате этой атаки по Одессе погибли и пострадали люди.

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