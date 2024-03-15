Шольц после переговоров с Туском и Макроном пообещал больше оружия для Украины

Канцер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, прошедшей сегодня в Берлине, заявил об усиленной поддержке для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке. Канцлер подчеркнул, что они вместе с партнерами будут наращивать производство оружия в Украине.

Немецкий канцлер заметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не уменьшится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

Веймарский треугольник

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск отправятся в Берлин 15 марта, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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