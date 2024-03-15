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Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией: в чем причина

Пятница 15 марта 2024 13:21
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Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией: в чем причина Фото: польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские аграрии заблокировали пункт пропуска "Хижнее" на границе со Словакией. Протест продлится до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию о протесте "Радио Свободе" подтвердили в гмине Яблонка. Блокада была начата в 10:00 по местному времени (в 09:00 по киевскому времени).

Как утверждают фермеры, протест был начат из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу якобы заезжает агропродукция из Украины и России.

Согласно предварительным данным, блокада будет удерживаться до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" в отношении легкового транспорта и автобусов вводиться не будут.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".

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