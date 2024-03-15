Операция ГУР. В Калужской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, - источник

Этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти. Это была операция ГУР МО.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Силах обороны Украины.

По данным издания, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Между тем, в соцсетях распространяют кадры вероятного прилета по Калужскому НПЗ.

Российский Telegram-канал сообщает ASTRA, что 3 беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод.

"Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал", - пишет ASTRA.

При этом утром губернатор Калужской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе якобы "были сбиты 4 беспилотника", а "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".

Но российские медиаресурсы утверждают, что на самом деле был сбит только один беспилотник, а 3 как раз и попали по Калужскому НПЗ.

Атаки на НПЗ России

Напомним, что в последнее время украинские беспилотники продолжают системно атаковать российские НПЗ, даже те, которые расположены в сотнях километров.

Недавно британская разведка сообщила, что в РФ сокращаются нефтеперерабатывающие мощности из-за атак ударных дронов, а поврежденные НПЗ будут восстанавливать дольше из-за западных санкций против предприятий и запрета импорта важного оборудования для страны-агрессора.

Последней едва ли не самой масштабной атакой была на один из крупнейших НПЗ в России под названием "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который перерабатывал примерно 5% от всероссийского объема нефти. Именно он был фактически выведен из строя благодаря успешным попаданиям БПЛА.

Подробно о том, почему дроны-камикадзе бьют по нефтепереработке и повлияет ли это на ход российско-украинской войны, - читайте в материале РБК-Украина.

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