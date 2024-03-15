Макрон усилил давление на Шольца для более решительной позиции по Украине, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ранее Макрон предупредил об экзистенциальной угрозе, которую Россия представляет для Европейского союза.

Лидеры Франции и Германии сегодня встретятся с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, чтобы обсудить, как лучше оказывать помощь Украине, особенно военную технику.

Украинской армии не хватает боеприпасов для сдерживания наступления России. Со своей стороны, европейские страны изо всех сил пытались сохранить единство, споря о том, какое оборудование предоставить и стоит ли рассматривать возможность отправки войск в Украину.

Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе

Две недели назад Макрон вызвал напряженность в отношениях с союзниками, заявив, что ничего нельзя исключать, когда его спросили о том, чтобы перебросить войска в Украину. Он утверждал, что стратегическая двусмысленность необходима для сдерживания РФ.

Шольц и Белый дом быстро отвергли этот вариант, а диктатор Владимир Путин заявил, что НАТО рискует "развязать ядерный конфликт", если отправит войска на помощь Украине.

Издание указывает, что Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины. Ранее он организовал саммит лидеров в Париже, на котором страны согласовали план по поставке столь необходимых боеприпасов для украинской армии за пределами Европейского союза.

На прошлой неделе он отправил своего главного дипломата в Литву, чтобы заручиться поддержкой стран Балтии, которые высоко оценили его заявления.

На Шольца давят

В то же время Шольц подвергся критике за отказ удовлетворить просьбу Украины предоставить ей крылатые ракеты большой дальности "Таурус". Зато канцлер подчеркнул, что Германия является страной, которая достаточно много помощи предоставляет Украине.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил двустороннюю помощь Германии Украине, а также призвал Берлин сделать больше.

"Хотя встреча в Берлине не изменит правила игры, это последний шанс для Шольца и Макрона наладить отношения накануне решающих месяцев для Украины, июньских выборов в Европарламент и назначения нового лидера НАТО", - говорится в материале.

Введение иностранных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.