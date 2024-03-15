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В Monobank произошел сбой: что не работает

Украина, Пятница 15 марта 2024 15:03
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В Monobank произошел сбой: что не работает Фото: в работе Monobank произошел сбой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сбой в работе Monobank произошел в пятницу, 15 марта. Фиксируют проблемы в работе мобильного приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Некоторые пользователи сообщают, что есть проблемы в работе приложения Monobank. В частности, возникает "ошибка" при входе в приложение.

Также сообщается о проблемах с транзакциями. Пользователи не могут перевести деньги.

В Monobank пока не комментировали ситуацию, причина сбоя - неизвестна.

В Monobank произошел сбой: что не работает

Хакерские атаки на Monobank

Напомним, 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Приложение нестабильно работало и выдавало ошибку во время входа или во время совершения операций.

Позже соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк. Как он объяснил, хакеры атаковали непрерывно.

Кроме того, проблемы в работе Monobank наблюдались 3 марта. Тогда произошел технический сбой.

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