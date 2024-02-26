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"Может втянуть Германию в войну": Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus

Германия, Понедельник 26 февраля 2024 15:30
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"Может втянуть Германию в войну": Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, это может втянуть его страну в войну с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus - ред.). Поэтому это не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - сказал Шольц.

Он пояснил, что ракеты Taurus - это оружие очень дальнего действия, и "то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии".

"Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", - добавил канцлер.

Шольц отметил, что он "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии", - отметил он.

Taurus для Украины

Напомним, Украина просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, еще с прошлого года.

Но германское правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

19 февраля немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но именно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией правительству Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.

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