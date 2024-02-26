Президент Павел разрешил 20 гражданам Чехии воевать против России в рядах ВСУ
Текущее руководство Чехии позволило 20 своим гражданам вступить в ряды ВСУ и воевать против российской агрессии.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Nova.
По его словам, всего он рассмотрел 76 заявок на присоединение к Вооруженным силам Украины. 20 из них Павел одобрил, еще 56 заявок были отклонены на основании рекомендаций министерств обороны и внутренних дел.
По словам главы государства, причиной отклонения заявлений о допуске к службе в ВСУ стало несоответствие претендентов поставленным критериям.
Предшественник нынешнего президента Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам страны 132 разрешения присоединиться к ВСУ.
В Силах обороны Украины воюют иностранные граждане
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства.
В начале февраля стало известно, что в борьбе за Украину на поле боя погибли двое добровольцев из Грузии, воевавших еще с 2014 года.
На прошлой неделе в боях с российскими оккупантами погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас.
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