В "Дії" начнется бета-тестирование доступа к дипломам и аттестатам. Как записаться

В "Дії" запустят новый вид электронных документов. Там станут доступны дипломы по образованию и школьным аттестатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами", – написал Федоров.

Он также отметил, что дипломы об образовании и школьных аттестатах будут доступны и для тех, кто уехал за границу.

Как присоединиться к бета-тестированию?

Это может сделать каждый украинец, которому исполнилось 14 лет и имеет идентификационный код.

Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.

Напомним, что во время саммита президент Владимир Зеленский сообщил, когда в "Дії" станет доступна услуга купли-продажи автомобилей.

Также посол США в Украине Бриджит Бринк во время саммита анонсировала выделение Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.

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