Аналоги "Шахеда": Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе

В 2024 году Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - отметил он.

Также Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

"То, что на России взрывается - это все наше", - отметил министр.

Комментируя вопрос о параметрах идентичности украинских дронов-камикадзе к российско-иранским, Камышин заявил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия, и по другим техническим параметрам".