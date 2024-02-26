Аналоги "Шахеда": Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе
В 2024 году Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.
"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - отметил он.
Также Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.
"То, что на России взрывается - это все наше", - отметил министр.
Комментируя вопрос о параметрах идентичности украинских дронов-камикадзе к российско-иранским, Камышин заявил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия, и по другим техническим параметрам".
Дроны для Украины
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
В частности, на вооружении нашей армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также разрабатывается собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
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