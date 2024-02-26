ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аналоги "Шахеда": Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 12:48
UA EN RU
Аналоги "Шахеда": Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе Фото: производство украинских беспилотников в 2024 году стало наравне с российским (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В 2024 году Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - отметил он.

Также Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

"То, что на России взрывается - это все наше", - отметил министр.

Комментируя вопрос о параметрах идентичности украинских дронов-камикадзе к российско-иранским, Камышин заявил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия, и по другим техническим параметрам".

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В частности, на вооружении нашей армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также разрабатывается собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным