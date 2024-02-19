Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Зеленский приехал на передовую под Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. Президент также пообщался с военными и наградил их.

ВСУ сбили еще два самолета россиян

Украинские военные на востоке сегодня утром сбили еще два российских самолета. Речь идет о Су-24 и Су-35С. Таким образом, нашим защитникам удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.

Авдеевка

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупанты проводят "зачистку" в Авдеевке и пытаются наступать на других направлениях. В то же время ВСУ отошли на запасные рубежи и обустроили новую линию обороны.

РФ начала наступление на пяти направлениях

Как пишет The New York Times, наступление захватчиков разделилось на пять основных направлений. Речь идет об Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском.

Также издание сообщает, что Россия накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч в районе Купянска и Лимана.

"Бавовна" в Макеевке

В оккупированной Макеевке Донецкой области утром прогремели взрывы - над городом поднялся густой черный дым, местные Телеграм-каналы сообщают об ударе по нефтебазе захватчиков.

ВСУ представили нового командующего Объединенных Сил

Личному составу командования Объединенных Сил ВС Украины был представлен новый командующий. Эту должность занял генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Украина

Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во главе правительственной делегации отправился с рабочим визитом в Токио, где проходит японо-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению.

Законопроект по мобилизации

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе, сказал заместитель главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, среди вопросов по которым идет оживленная дискуссия есть следующие: демобилизация и ротация, уход за лицом с инвалидностью, отсрочка для преподавателей высших учебных заведений.

Погода

В Украину в ближайшее время придет существенное потепление. Уже 24 февраля столбики термометров по всей стране будут со знаком "плюс", а местами температура прогреется до +15.

Курс

Доллар обновил исторический максимум. Официальный курс на 20 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,2847 грн за 1 доллар. Выше курс был всего 10 января - 38,2253 грн за доллар.

Мир

Граница с Польшей

Со стороны Польши на границе с Украиной на сегодняшний день остаются заблокированными шесть пунктов пропуска, в очередях находятся почти 3000 грузовиков. При этом протестующие на завтра обещают "тотальную блокаду", а украинская сторона уже готовит ответную акцию.

Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон - читайте в материале РБК-Украина.

США могут передать Украине дальнобойные ATACMS

Телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщил, что США работают над передачей Украине ATACMS большой дальности.

Если до этого Штаты отправляли Киеву комплексы старого образца и только средней дальности, то теперь они работают над отправкой более дальнобойной версии ракеты, что позволит Украине наносить удары дальше в пределах Крыма.

Если Конгресс США одобрит законопроект о финансировании для Украины, ракеты могут войти в один из первых пакетов военной помощи, говорят чиновники. Впрочем, дополнительная помощь Украина до сих пор не одобрена.

"Гарантии" от Италии

Издание Formiche со ссылкой на источники пишет, что Италия может стать следующей страной, которая подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Ожидается, что сделка будет больше похожа на французскую, чем на немецкую.

ЕС

В понедельник, 19 февраля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила, что будет баллотироваться на этот пост на второй срок. Ее кандидатуру поддержала немецкая партия "Христианско-демократический Союз" (ХДС), но еще предстоит одобрить Европейская народная партия на съезде в марте.

Венгрия

Правительство Венгрии отказалось принять американских сенаторов. Как сообщает The Washington Post, двухпартийная делегация сенаторов США посетила Будапешт с официальным визитом и призвала правительство страны немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Санкции против РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз включит ограничения против производства дронов в 13-й пакет антироссийских санкций, а его принятие находится на финальной стадии.

Между тем в ЕС также прогнозируют, что могут ужесточить санкции против РФ из-за смерти Алексея Навального в тюрьме.

"Убийство" в Испании пилота РФ, угнавшего Ми-8 для Украины

Российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 в Украину, якобы был убит. Его тело "нашли в Испании".

Смерть Кузьминова в комментарии РБК-Украина подтвердил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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