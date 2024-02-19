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Самое опасное положение с начала войны. Россияне наступают на пяти направлениях, - NYT

Понедельник 19 февраля 2024 08:42
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Самое опасное положение с начала войны. Россияне наступают на пяти направлениях, - NYT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россияне продолжили свое наступление после "захвата" Авдеевки в Донецкой области. Сейчас наступление захватчиков разделилось на пять основных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Российское наступление разделилось на пять основных направлений, охватывающих города и поселки на большей части фронта на востоке и юге Украины. Речь идет про Авдеевское, Марьинское, Роботинское, Кременское и Бахмутское направления.

Издание отмечает, что после двух лет российских бомбардировок и боев от Марьинки мало что осталось. Но ее взятие позволило россиянам переключить свое внимание на юг и другой жизненно важный украинский оплот - Угледар.

В частности, захватчики атакуют Угледар с севера. В настоящее время они наступают через село Новомихайловка.

Неясно, сколько сил россияне собрали на этом направлении, но украинские чиновники заявили, что Россия держит около 40 тысяч человек в близлежащем Мариуполе, чтобы развернуть их для атак с юга.

Самое опасное положение с начала войны. Россияне наступают на пяти направлениях, - NYT

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что ответственность за падение Авдеевки лежит на западных партнерах, которые держат Украину в искусственном дефиците оружия и артиллерийских снарядов.

По данным командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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