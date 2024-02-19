В Украину придет существенное потепление: названа дата
В Украине надвигается существенное потепление. Во многих регионах будет наблюдаться оттепель и солнечная погода в течение следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так завтра синоптики обещают переменную облачность и небольшой мокрый снег с дождями в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. На остальной территории - без осадков.
Ожидается преимущественно южный ветер в 5-10 м/с.
"Температура ночью -1-6, в восточных областях -9, днем от -2 до +3, на юге страны до +6; в западных областях ночью около 0, днем +3+8", - отмечают синоптики.
Фото: прогноз погоды в регионах Украины на 20 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Существенное потепление в Украине
Кроме того, в течение следующих пяти дней в Украине будет наблюдаться значительное потепление на преобладающей территории страны.
Так, согласно прогнозам синоптиков, пиковая оттепель наступит 24 февраля. Днем отметки термометров в центральных и южных регионах поднимутся до +15 градусов.
В то же время, ожидается переменная облачность с преимущественно солнечной погодой. Лишь в западных регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Фото: прогноз погоды в регионах Украины на 24 февраля (www.meteo.gov.ua)
Рекорды погоды
13 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5 градуса тепла.
Кроме того, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1 градуса рекордное значение 1936 года и составила 4,6 градуса тепла. При этом, 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.
Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.
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