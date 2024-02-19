Кисида на встрече со Шмыгалем объявил о новом двустороннем налоговом соглашении

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник, 19 февраля, заявил о намерении государства заключить с Украиной соглашение об устранении двойного налогообложения. Стороны также начнут переговоры по пересмотру инвестиционной договоренности, что позволит японским компаниям присоединиться к проектам восстановления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo и Reuters .

На открытии в Токио японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции Кисида сказал, что помощь Киеву в восстановлении является "инвестицией в будущее".

Он пообещал продолжать оказывать поддержку в восстановлении Украины, пострадавшей из-за широкомасштабной военной агрессии России, используя опыт Японии в реконструкциях после землетрясений.

Кроме того, Кисида пообещал поддержку японскому бизнесу в рамках участия в помощи для украинской стороны.

На мероприятии в Токио принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что встреча открывает новую страницу в японско-украинских отношениях.

Также Шмыгаль выразил надежду, что крупные автопроизводители, в частности, Toyota, создадут производства в Украине.

На встрече по реконструкции Кишида заявил, что Япония будет поддерживать венчурные компании в Украине, пообещал облегчить визовый контроль и заявил, что правительственное агентство JETRO откроет новый офис в Киеве.

На сегодняшней конференции около 50 японских компаний заключили соглашения с украинскими коллегами в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура. В настоящее время общая стоимость таких сделок не разглашается.

Согласно сообщениям министерства иностранных дел Японии, в рамках усилий по поощрению инвестиций компаний и содействия им вести бизнес в Украине Токио ослабило ограничения на поездки.

В общей сложности нынешняя украинско-японская конференция в Токио проводится с участием около 300 государственных и корпоративных должностных лиц из обеих стран.

Поддержка Украины со стороны Японии

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Йоко заявила о намерении страны привлечь поддержку частного сектора для продления долгосрочной помощи Украине.

Недавно в феврале в Минфине Украины сообщили, что госбюджет получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Напомним также, что в январе Япония фактически была единственной страной, предоставившей Украине кредит на 387 млн долларов.

Также в середине февраля стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность ослабления ограничений на поездки для компаний, которые будут помогать восстанавливать Украину.