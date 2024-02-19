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Новый пакет антироссийских санкций будет направлен против производства дронов, - Бербок

Брюссель, Понедельник 19 февраля 2024 15:45
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Новый пакет антироссийских санкций будет направлен против производства дронов, - Бербок Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз включит ограничения против производства дронов в 13-й пакет антироссийских санкций. Его принятие находится на финальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе общения с журналистами.

"Сейчас мы находимся в процессе принятия тринадцатого пакета санкций, в частности по вопросу беспилотников. Мы находимся на последних метрах", - рассказала глава МИД.

Она подчеркнула, что санкции против России необходимо ужесточать и в дальнейшем.

По мнению Бербок, полномасштабное вторжение в Украину пробудило Европу от глубокого сна.

Министр отметила, что спустя два года войны Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в Европейский союз.

Глава МИД добавила, что ее страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько необходимо. И это подчеркнули в новом соглашении о гарантиях безопасности.

Новый пакет санкций против РФ

Напомним, в январе в ЕС начали обсуждать 13-й пакет санкций против России. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По информации западных СМИ, в пакет не будут добавлять новые ограничения на импорт российской продукции.

При этом несколько дней назад стало известно, что послы ЕС все еще не согласовали 13-й пакет санкций. По данным Financial Times, его блокирует Венгрия.

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