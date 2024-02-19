Правительство Венгрии отказалось принять делегацию американских сенаторов

Правительство Венгрии отказалось принять сенаторов США, которые прибыли в Будапешт с целью призвать немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Сенатор Джин Шахин сказала, что ее "разочаровывает" тот факт, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией, но она "надеется и оптимистично" относится к тому, что вступление Швеции будет подано на ратификацию, когда венгерский парламент вновь соберется 26 февраля.

Кроме того, сенатор Крис Мерфи заявил, что отказ правительства Виктора Орбана встретиться был "странным и тревожным", но что ответственность за то, чтобы добиться голосования, лежит на венгерском лидере.

"Мы достаточно знаем о политике, чтобы знать, что если премьер-министр Орбан захочет, чтобы это произошло, тогда парламент сможет двигаться вперед", - сказал он.

Ранее в этом месяце сенатор США Бен Кардин, председатель сенатского комитета по международным отношениям, поднял вопрос о перспективе введения санкций против Венгрии за ее поведение и назвал Орбана "наименее надежным членом НАТО".

Резолюция сенаторов

Двухпартийная делегация сенаторов США одобрила резолюцию, в которой и сенаторы отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на ее неспособность сдержать ранее взятые обещания не быть последним союзником НАТО, подписавшим членство Швеции. .

Венгрия, говорится в резолюции, "не присоединилась ко всем другим государствам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО, не выполнив обязательство не одобрять такое вступление последней и поставив под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира, безопасности и стабильности в Европе".

В резолюции сенаторов критикуются все более теплые отношения Орбана с Россией и Китаем, а также отмечается, что, хотя Венгрия открыла свои двери для украинских беженцев, спасающихся от вторжения Москвы, она также "сопротивлялась и ослабляла санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации".

Позиция Орбана

Орбан, убежденный националист, возглавляющий Венгрию с 2010 года, заявил, что он выступает за вступление Швеции в НАТО, но законодателей его партии это не убедило из-за "вопиющей лжи" шведских политиков о состоянии демократии в Венгрии.

Но в субботнем обращении к нации Орбан отметил, что законодательный орган Венгрии может вскоре пойти на уступки.

"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией близок к завершению, - сказал он. Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента".

Орбана, которого многие считают ближайшим союзником Кремля в ЕС, уже давно критикуют за пренебрежение стандартами блока в отношении демократии и верховенства закона. ЕС приостановил финансирование Будапешта на миллиарды евро.

Правительство Венгрии также заняло все более враждебную позицию по отношению к администрации президента Джо Байдена, обвиняя США в попытках повлиять на венгерскую общественную жизнь.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил в пятницу, что он приветствует визит сенаторов, но "не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы суверенная страна".

"Мы рады, что они приезжают сюда, потому что они сами видят, что все, что они читают о Венгрии в либеральных американских СМИ, - это наглая ложь", - сказал Сийярто.