ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке

Украинские военные сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука, Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта!" - рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По его словам, речь идет об истребителях Су-24 и Су-35С.

Реакция Сырского

Чуть позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уточнил, что эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", - отметил он.

Уничтожение самолетов РФ

До этого украинские военные сбили четыре российских самолетов. Например, 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.